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Интернет-магазин мебели

        Дом – это то место, где каждый из нас отдыхает – как душой, так и телом. Именно поэтому все мы стремимся настроить и обустроить его таким образом, чтобы в нем можно было не только удобно проживать, но и принимать дорогих гостей. Оформление интерьера дома – это не простая задача. Все: начиная с ремонта и заканчивая подбором мебели, требует от хозяев применения усилий для воплощения вкусовых предпочтений и пожеланий.                           

4Mebel – интернет-магазин мебели, который находится в Киеве. Мы – команда профессионалов, которые много лет занимаются консультациями и продажей всей фурнитуры, которая нужна Вашему дому: от кроватей и диванов, и до пеналов с пуфами.

 

Распродажа мебели
Распродажа мебели
Мебель для гостиной
Мебель для гостиной
Мебель для спальни
Мебель для спальни
Мебель для кухни
Мебель для кухни
Мебель для прихожей
Мебель для прихожей
Мягкая мебель
Мягкая мебель
Детская мебель
Детская мебель
Офисная мебель
Офисная мебель
Мебель для ванной
Мебель для ванной
Мебель КАБАРЕ
Мебель КАБАРЕ
Шкафы-купе
Шкафы-купе
Матрасы
Матрасы
Домашний текстиль
Домашний текстиль
Декоративные рамы
Декоративные рамы
Модульная мебель
Модульная мебель

        Купить мебель в интернет-магазине. В чем его преимущества?

 

         Купить мебель в Киеве – не проблема, если знать, где лучше всего это сделать. Большое количество обычных магазинов мебели предоставляют очень скудный выбор мебели. Этот ассортимент ограничен теми площадями, которые такие магазины готовы арендовать и обслуживать.

         При формировании цены на мебель в обычных магазинах учитываются все сопутствующие расходы: от цены найма помещения - до заработной платы грузчиков, которые занимаются постоянным перемещением «экспонатов».

         Интернет-магазин 4Mebel не имеет таких проблем. Огромный ассортимент разнообразной мебели, представленный в нашем сайте, способен удовлетворить любой покупательский запрос. Наша площадь – страницы сайта. Она готова вместить гораздо больший выбор, чем любой простой магазин мебели. Это благоприятно сказывается как на разнообразности возможных вариантов, так и на цене предлагаемого товара.

 

         Цены на мебель в интернет-магазине 4Mebel в Киеве

 

         Наш сайт чрезвычайно прост в обращении. Все это благодаря удобному встроенному каталогу мебели от интернет-магазина с указанной ценой и сопутствующей информацией. В нем Вас встретят качественные фото продукции и подробное описание к ней. Наличие такого инструмента поможет с выбором мебели даже тем, кто не очень «дружит» с онлайн-покупками.

         Действительно, нет ничего проще, чем заказать товар, не выходя из дома – благодаря каталогу мебели, который обладает специальными функциями просмотра и заказа товаров, с возможностью быстрой и качественной доставки в Киеве и области.

          Чтобы узнать цены на интересующую Вас мебель, перейдите в соответствующий раздел каталога и выберите понравившуюся модель. Если предоставленная Вам информация не даст ответы на интересующие Вас вопросы, то это готовы сделать наши консультанты. Обращайтесь!

Новинки
Новинка!!!
Кровать Манхэттен 4 Greensofa
Кровать Манхэттен 4 Greensofa
GreenSofa
12 199грн.
Новинка!!!
Кровать Манхэттен 3 Greensofa
Кровать Манхэттен 3 Greensofa
GreenSofa
11 979грн.
Новинка!!!
Кровать Манхэттен Greensofa
Кровать Манхэттен Greensofa
GreenSofa
11 803грн.
Новинка!!!
Кровать Денвер 2 Greensofa
Кровать Денвер 2 Greensofa
GreenSofa
12 199грн.
Новинка!!!
Кровать Денвер Greensofa
Кровать Денвер Greensofa
GreenSofa
12 199грн.
Новинка!!!
Кровать Верона 2 Greensofa
Кровать Верона 2 Greensofa
GreenSofa
12 111грн.
Новинка!!!
Кровать Верона Greensofa
Кровать Верона Greensofa
GreenSofa
11 979грн.
Новинка!!!
Кровать Хюпер Городок 160x200 с каркасом
Дополнительно скидка -10% на любой матрас при покупке кровати!
Кровать Хюпер Городок 160x200 с каркасом
Городок
8 898грн.
Новинка!!!
Кровать Хюпер Городок 180x200 с каркасом
Дополнительно скидка -10% на любой матрас при покупке кровати!
Кровать Хюпер Городок 180x200 с каркасом
Городок
9 709грн.
Новинка!!!
Кровать Хюпер Городок 180x200 с подъёмным механизмом
Дополнительно скидка -10% на любой матрас при покупке кровати!
Кровать Хюпер Городок 180x200 с подъёмным механизмом
Городок
10 387грн.
Новинка!!!
Кровать Хюпер Городок 160x200 с подъёмным механизмом
Дополнительно скидка -10% на любой матрас при покупке кровати!
Кровать Хюпер Городок 160x200 с подъёмным механизмом
Городок
9 576грн.
Новинка!!!
Кровать Шерлок Городок 160x200 с каркасом
Дополнительно скидка -10% на любой матрас при покупке кровати!
Кровать Шерлок Городок 160x200 с каркасом
Городок
8 940грн.
Новинка!!!
Кровать Шерлок Городок 180x200 с каркасом
Дополнительно скидка -10% на любой матрас при покупке кровати!
Кровать Шерлок Городок 180x200 с каркасом
Городок
9 982грн.
Новинка!!!
Кровать Шерлок Городок 180x200 с подъёмным механизмом
Дополнительно скидка -10% на любой матрас при покупке кровати!
Кровать Шерлок Городок 180x200 с подъёмным механизмом
Городок
11 372грн.
Новинка!!!
Кровать Шерлок Городок 160x200 с подъёмным механизмом
Дополнительно скидка -10% на любой матрас при покупке кровати!
Кровать Шерлок Городок 160x200 с подъёмным механизмом
Городок
10 750грн.
Новинка!!!
Кровать Трикс Городок 180x200 с каркасом
Дополнительно скидка -10% на любой матрас при покупке кровати!
Кровать Трикс Городок 180x200 с каркасом
Городок
9 071грн.
Новинка!!!
Кровать Трикс Городок 160x200 с каркасом
Дополнительно скидка -10% на любой матрас при покупке кровати!
Кровать Трикс Городок 160x200 с каркасом
Городок
8 330грн.
Новинка!!!
Кровать Сити с интарсией и подъемным механизмом "Олимп" 160х200
Бесплатная доставка Новой почтой
Кровать Сити с интарсией и подъемным механизмом "Олимп" 160х200
Олимп
9 700грн.
Новинка!!!
Кровать Айрис с ящиками "Олимп" 160х200
Бесплатная доставка Новой почтой
Кровать Айрис с ящиками "Олимп" 160х200
Олимп
10 270грн.
Новинка!!!
Кровать Трикс Городок 180x200 с подъёмным механизмом
Дополнительно скидка -10% на любой матрас при покупке кровати!
Кровать Трикс Городок 180x200 с подъёмным механизмом
Городок
9 711грн.
Скидки
5%
Комод 2Д3Ш Camilla B Blonski
Комод 2Д3Ш Camilla B Blonski
Blonski
10 311грн. 9 795грн.
12%
Тумба под ТВ Сакура Світ меблів
Тумба под ТВ Сакура Світ меблів
Світ меблів
3 690грн. 3 253грн.
12%
Прикроватная тумба Кармен Нова Люкс Світ меблів
Прикроватная тумба Кармен Нова Люкс Світ меблів
Світ меблів
2 318грн. 2 043грн.
12%
Стенка 1 Ливорно Світ меблів
Стенка 1 Ливорно Світ меблів
Світ меблів
35 321грн. 31 135грн.
5%
Шкаф 2Д Teano H Blonski
Шкаф 2Д Teano H Blonski
Blonski
3 893грн. 3 698грн.
8%
Кровать Фоджа Элит "Городок" 180x200 с подъёмным механизмом
Дополнительно скидка -10% на любой матрас при покупке кровати!
Кровать Фоджа Элит "Городок" 180x200 с подъёмным механизмом
Городок
13 884грн. 12 773грн.
6%
Матрас come-for Extra Хром 90х200
Матрас come-for Extra Хром 90х200
Come-For
5 735грн. 5 391грн.
23%
Матрас come-for Regeneration R7 120х200
Матрас come-for Regeneration R7 120х200
Come-For
18 836грн. 14 504грн.
5%
Шкаф 3Д Davin M Blonski
Шкаф 3Д Davin M Blonski
Blonski
12 707грн. 12 072грн.
12%
Спальня Палермо Світ меблів
Спальня Палермо Світ меблів
Світ меблів
24 327грн. 21 444грн.
12%
Пенал 400 Терри "Світ Меблів"
Пенал 400 Терри "Світ Меблів"
Світ меблів
1 540грн. 1 358грн.
5%
Шкаф 5Д Camilla P Blonski
Шкаф 5Д Camilla P Blonski
Blonski
21 993грн. 20 893грн.
5%
Шкаф 2Д гардероб Concord H Blonski
Шкаф 2Д гардероб Concord H Blonski
Blonski
5 637грн. 5 355грн.
5%
Комод витрина 3Д Paris E Blonski
Комод витрина 3Д Paris E Blonski
Blonski
5 302грн. 5 037грн.
12%
Спальня 6Д Опера Світ Меблів
Спальня 6Д Опера Світ Меблів
Світ меблів
31 568грн. 27 827грн.
12%
Футон come-for Дуэт 140х200
Футон come-for Дуэт 140х200
Come-For
2 563грн. 2 255грн.
12%
Кухня Оля 2.0 м Світ Меблів
Кухня Оля 2.0 м Світ Меблів
Світ меблів
6 188грн. 5 455грн.
8%
Кровать Изабелла Элит "Городок" 140x200 с подъёмным механизмом
Дополнительно скидка -10% на любой матрас при покупке кровати!
Кровать Изабелла Элит "Городок" 140x200 с подъёмным механизмом
Городок
12 468грн. 11 471грн.
12%
Спальня Эрика
Спальня Эрика
Світ меблів
14 027грн. 12 365грн.
5%
Гостиная 3 Letis Blonski
Гостиная 3 Letis Blonski
Blonski
22 200грн. 21 090грн.
Лидеры продаж
Стул Марсель
Стул Марсель
Модуль Люкс
1 582грн.
Кровать Флора "Городок" 90x200 с подъёмным механизмом
Дополнительно скидка -10% на любой матрас при покупке кровати!
Кровать Флора "Городок" 90x200 с подъёмным механизмом
Городок
6 664грн.
Стул Турин
Стул Турин
Модуль Люкс
1 301грн.
12%
Тумба прикроватная Луиза Світ Меблів
Тумба прикроватная Луиза Світ Меблів
Світ меблів
999грн. 881грн.
Стул Твист мягкий
Стул Твист мягкий
Модуль Люкс
1 443грн.
Стул Честер
Стул Честер
Модуль Люкс
1 316грн.
Стул Консул
Стул Консул
Модуль Люкс
1 479грн.
Стол Милан с камнем
Стол Милан с камнем
Модуль Люкс
4 668грн.
Стул Аманда
Стул Аманда
Микс Мебель
1 253грн.
Кровать Флора 90x200 с ПМ Safari 1 (Lt. Beige) Городок
Дополнительно скидка -10% на любой матрас при покупке кровати!
Кровать Флора 90x200 с ПМ Safari 1 (Lt. Beige) Городок
Городок
8 042грн.
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16.04.2021
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Краткий обзор мягкой кровати Милея 160х200 с подъёмным механизмом фабрики Городок (г. Хмельницкий)
Как правильно расставить мебель в гостиной
29.03.2021
Как правильно расставить мебель в гостиной

Бывает сложно правильно организовать расстановку мебели, поэтому в помощь Вам, мы собрали некоторые особенности, которые стоит учитывать при расстановке мебели для гостиной.

Последние отзывы
5
15.04.2021
Стенка Парма 3 Світ Меблів
Стінка дуже гарно виглядає, дуже схожа на класичні меблі з дерева. Якість теж нормальна.
Гость
5
17.02.2021
Кровать 2-сп Бьянко 160х200
Користуємось ліжком вже більше року, стан нормальний. Витримує вагу двох людей трохи бльше середньої...
Гость
5
17.02.2021
Спальня Бьянко
У нас цей набір вже більше року, стан нормальний. Нічого особливого, більш-менш якісні меблі. Підсвітку...
Гость
5
24.01.2021
Кровать Сесилия "Городок" 160x200 с каркасом
Скажите, пожалуйста, если ли в комплекте каркас под матрас или нужно отдельно дозаказывать?
Гость
5
23.01.2021
Кровать Стенли "Городок" 140x200 с подъёмным механизмом
Отличная кровать, качественная и красивая!!!
Анастасия

 